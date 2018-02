Une relâche scolaire pleine de rires et de neige

La semaine de relâche scolaire demeure l'occasion idéale pour s'imprégner des mille et un plaisirs de l'hiver. Cette année encore, plusieurs établissements de la Sépaq ont mijoté pour l'occasion une programmation spéciale afin de s'amuser dans la neige en famille, «Être dehors» loin des bancs d'école et du travail.

Les parcs nationaux, les réserves fauniques et les établissements touristiques demeurent des endroits de prédilection pour s'adonner à plusieurs sports d'hiver, que ce soit le ski de fond, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), le ski hors route, la raquette, la pêche blanche, la glissade ou le patin, dans des décors exceptionnels. La meilleure façon de connaitre la programmation spéciale de son parc pour la relâche est de se rendre au www.sepaq.com/relache/.

Au parc national du Bic, le Rallye les joues rouges se déroulera du 3 au 11 mars. Cette activité a lieu de manière autonome de janvier jusqu’à la fonte des neiges, de 10 h à 16 h et est d’une durée d’environ 2h. Le formulaire est disponible au poste d’accueil Rivière-du-Sud-Ouest. De plus, une randonnée aux flambeaux accompagnée de guimauves est organisée le 3 mars à partir de 17 h 30 au même poste d’accueil. Les raquettes et la lampe frontale sont fortement suggérées. La randonnée est de niveau facile et totalise 5 km. Un demi-circuit est également offert pour les familles. Une activité de tire sur neige est organisée à partir de 13 h 30 le 11 mars, près du relais Le Porc-épic.

L'accès aux parcs nationaux, aux sentiers de ski de fond ainsi que le prêt de skis de fond et de raquettes est gratuit pour les 17 ans et moins. Les familles peuvent donc s'en donner à cœur-joie cet hiver à peu de frais. Une belle façon de bouger, de mettre de côté les téléphones et les ordinateurs, et de profiter des impacts positifs du plein air sur la santé mentale et physique.