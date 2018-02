Voyage commémoratif en France de la fin de la Grande Guerre

L’Association en mémoire des militaires du 189e bataillon canadien-français du corps expéditionnaire canadien (C.E.C.) travaille activement à l’organisation d’un voyage commémoratif en France et en Belgique en septembre prochain, à l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre (1918-2018).

La formation du 189e bataillon C.E.C. fut autorisée le 10 janvier 1916. Les officiers et la majeure partie des soldats provenaient du 89e régiment Témiscouata-Rimouski. Le recrutement de la troupe s’est effectué sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Le bataillon quitta Halifax à bord du Laplan, le 27 septembre 1916, pour se rendre en Angleterre. Il fut démantelé à son arrivée et servit de renfort, principalement au 22e bataillon C.E.C. Un premier groupe a été transféré au front et participa à la bataille de Somme en France à l’automne 1916. La bataille considérée comme la plus marquante est celle de la crête de Vimy en avril 1917.

L’organisation désire connaitre les familles des militaires du 189e qui sont encore présentes dans la région. Les familles de militaires de la région ayant combattu au sein d’autres unités sont également les bienvenues. Le nombre de participants visés est de l’ordre de 20 personnes et 50 % du nombre est réservé pour les familles dont leurs ancêtres ont participé à la Grande Guerre.

Comme l’objectif du voyage vise à regrouper un minimum de participants dont un membre de leur famille a participé à la guerre 14-18, le voyage pourra se tenir qu’à la condition que cet objectif soit respecté.

Le cout du voyage qui doit se tenir du 7 au 17 septembre est de 1 875 $ pour une durée de 10 jours. Il est possible que les dates du voyage soient avancées de deux semaines. Comme le nombre est limité et que des réservations ont déjà été reçues, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec les organisateurs du voyage le plus tôt possible, notamment Jean-Louis Dionne, coordonnateur, à l’adresse courriel info@189bataillon1916.ca ou par téléphone au 581-624-1916 ou 418-730-3366.