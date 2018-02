Colloque régional horticole à Rivière-du-Loup

Le vendredi 23 février prochain aura lieu le Colloque régional horticole du Bas-Saint-Laurent à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup situé au 311, boulevard de l’Hôtel de Ville à Rivière-du-Loup.

Au cours de la journée, plusieurs conférenciers se succèderont afin de présenter aux producteurs et productrices divers sujets tels que des résultats d’essais horticoles menés au Bas-Saint-Laurent, la culture de petits fruits sous abris, la drosophile à ailes tachetées, la camerise, l’agrotourisme au Bas-Saint-Laurent, le cout de revient des fruits et légumes transformés et plusieurs autres.

Divers exposants en lien avec le milieu horticole seront aussi présents pour la journée et se feront un plaisir de vous accueillir à leurs kiosques respectifs.

En nouveauté cette année, les producteurs maraichers auront une salle dédiée pour un évènement bien à eux : Paroles de Maraichers. Il s’agit d’une rencontre tenue par et pour des maraichers, dont l’objectif est un partage du savoir-faire de chacun dans un climat convivial.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer et une chance unique d’accéder à de l’information de qualité en région. Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu’au 20 février au https://lepointdevente.com/billets/colloquehorticolebsl. Pour plus de détails, vous pouvez rejoindre Marie-Carmen Dumont au 418 723-2424, poste 4610.