Problème de sécurité sur les rues Plourde et des Plateaux

Les résidents des rues Plourde et des Plateaux dans le Parc Cartier à Rivière-du-Loup se plaignent que la circulation a considérablement augmenté au cours des dernières années, notamment en raison des développements résidentiels dans ce secteur et d’un accès maintenant possible au parc industriel via la rue Beaubien.

À la fin du mois d’aout 2017, un groupe de propriétaires a fait circuler et signer une pétition dans le but de sensibiliser les élus municipaux à la dégradation du milieu résidentiel et de la qualité de vie de ses résidents, notamment la sécurité des enfants et des piétons utilisant ces rues. Cette pétition a obtenu 117 signataires pour 90 résidences situées sur les rues Plourde et des Plateaux.

«Il est tout à fait normal d’avoir une augmentation du trafic de par l’ajout de rues résidentielles. Ce qui l’est moins ce sont les vitesses excessives, le non respect de la signalisation en place ‘’ arrêt obligatoire’’, la circulation de camions remorques et commerciaux sans livraison dans le secteur, club de motocyclettes et autres utilisant ces rues comme voie de contournement entre la route 291 (Beaubien) et l’autoroute 20 (boulevard Cartier)», expliquent les instigateurs de la démarche : Raymond Gaudreault, André Pelletier, Maurice Dionne et Claude Soucy.

Ils demandent donc à la Ville de Rivière-du-Loup d’instaurer une limite de vitesse à 40 kilomètres à l’heure plutôt que les 50 km/h qui sont actuellement en vigueur. «C’était 30 km/h avant qu’ils mettent ça à 50», a ajouté Raymond Gaudreault. Un objectif que le groupe de citoyens souhaite voir atteint avant la fin du mois de juin prochain conformément à un plan d’actions soumis par la Ville en janvier dernier.

Le 18 janvier, les citoyens ont réactivé le dossier auprès du nouveau conseil municipal, en particulier auprès de Gérald Plourde, conseiller du district de la Pointe, et Nelson Lepage, conseiller du district de Saint-Patrice et membre de la Commission de la Sécurité publique et des Incendies.

«Un plan d’actions nous a été soumis suite à cette rencontre et il sera mis en place dans les semaines et les mois à venir par la Ville», a-t-on précisé. En janvier, il y a eu une rencontre avec le responsable du poste de la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup de même que la sensibilisation du policier parrain du secteur Parc Cartier.

Dans les prochaines semaines, on intensifiera la signalisation concernant la vitesse, entre autres par des panneaux de type «sandwich», l’installation du radar public dans le secteur et l’installation de panneaux surdimensionnés pour indiquer la limite de vitesse ainsi que le message tolérance zéro. On devrait également installer un panneau interdisant les camions au coin des rues Plourde et Villeray, Pour sa part, la SQ fera une opération radar aux heures de pointes et sera présente pour faire respecter la règlementation municipale.

«Nous vous invitons à apporter dans le futur une attention particulière lorsque vous circulez sur les rues des Plateaux et Plourde au respect des limites de vitesse et d’une utilisation d’un véhicule approprié dans un quartier résidentiel», ont conclu MM. Gaudreault, Pelletier, Dionne et Soucy.