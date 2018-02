1 300 $ pour la Fondation de la persévérance scolaire

Dans l’objectif de souligner les Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février, la MRC de Témiscouata a versé 1 300 $ à la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs afin d’appuyer l’organisme.

La Fondation offre un soutien financier aux étudiants de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs provenant de familles défavorisées afin de répondre aux besoins de base, d’améliorer leur estime et leur développement personnel. Une aide peut ainsi être dispensée pour des repas, des vêtements, des lunettes ou encore pour la pratique d’activités scolaires, parascolaires et civiles.

Guylaine Sirois, préfet, mentionne : «Nous sommes heureux de soutenir les actions de la Fondation qui permet de mettre en place les conditions gagnantes favorisant la réussite et l’épanouissement de tous. Bravo aux enseignants et au personnel de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, à la Fondation ainsi qu’à toutes les organisations et les municipalités qui participent elles aussi à cet effort collectif en faveur de la persévérance scolaire.»