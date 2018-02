Groupe coopératif Dynaco : consolidation et stabilité

Groupe coopératif Dynaco a procédé à la présentation de ses résultats annuels dans le cadre de l’assemblée annuelle de ses membres, la 51e de son histoire, qui s’est déroulée le 14 février à La Pocatière, en présence de ses propriétaires et partenaires d’affaires.

L’année 2016-2017 se conclue par un chiffre d’affaires de 245,7 millions $ et un excédent net d’exercice de 4,9 millions $. Les membres en assemblée ont voté une ristourne et un escompte de 633 200 $, ce qui vient clore une année de consolidation des activités et de stabilité. Au cours des 10 dernières années, c’est plus de 15 millions $ que les membres se sont partagés en ristourne.

Parmi les faits saillants de l’année, la fermeture du centre de rénovation et la vente du site de Saint-Augustin-de-Desmaures à l’automne 2017, dans lequel le centre de machinerie Kioti-Wacker Neuson demeure en opération, a constitué une décision d’affaires difficile et nécessaire pour l’entreprise.

Néanmoins, démontrant la confiance des entreprises et des consommateurs envers l’organisation, au cours du dernier exercice financier, le nombre de membres a poursuivi sa progression pour se chiffrer à 8 143 membres au 31 octobre 2017.

Fortement impliquée dans son milieu, et particulièrement auprès de la relève agricole de la région, dans le cadre de son assemblée annuelle, 14 jeunes se sont partagés 51 000 $ grâce aux deux programmes de soutien à la relève offerts par la Coopérative.

Le conseil d’administration souhaite remercier les administrateurs sortants : Stéphane April, propriétaire de Batitech inc. à Témiscouata-sur-le-Lac, qui représentait les membres associés, se retire après deux mandats bien remplis, soit 6 ans comme administrateur; Marlène Thibodeau, productrice laitière de Saint-Pamphile, qui s’est retirée en cours de mandat après 19 ans comme administratrice; Hugo Bérubé, producteur laitier de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, s’est retiré également en cours de mandat après deux ans.

DES HONNEURS

Rappelons qu’en septembre dernier, lors du Rendez-vous La Coop 2017, l’équipe du Centre de service du Littoral, dont Groupe coopératif Dynaco est l’un des principaux actionnaires, a remporté le prix provincial Regroupement de l’année-secteur Ruminants pour la meilleure augmentation des ventes.

La division Machinerie s’est démarquée également en remportant trois prix prestigieux en octobre 2017 au Sommet des marchands Wacker Neuson au Wisconsin, dont celui de la Meilleure croissance des ventes globales 2017 en Amérique du Nord.

Groupe coopératif Dynaco figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d’activités, regroupe plus de 550 employés et compte cinq divisions d’affaires, Agriculture, Machinerie, Rénovation, Transport et Énergie, établies principalement dans l’Est de la province et au Nouveau-Brunswick.