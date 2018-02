Plus de 1,23 million de dollars pour trois écoles du Kamouraska

Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, est fier d'annoncer aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, un investissement de plus de 1,23 million de dollars dans le but d'assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements scolaires de la région du Bas-Saint-Laurent.

Cette aide financière provient de l'enveloppe budgétaire de près de 740 millions de dollars pour 2017‑2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de travaux. Le député de Côte-du-Sud avait récemment annoncé des investissements similaires pour les établissements scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (Chaudière-Appalaches).

«Cet appui financier majeur prouve une fois de plus l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec aux bâtiments scolaires. Il est primordial, pour assurer la réussite éducative des jeunes de la région de la Côte-du-Sud, que ces derniers puissent évoluer dans des milieux plus sains, plus sécuritaires et plus dynamiques que jamais. Puisque ces jeunes élèves sont notre avenir, nous devons investir dans leur réussite scolaire», a déclaré Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement

Le soutien financier est réparti comme suit :