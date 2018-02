Conférence sur la restauration patrimoniale à Rivière-du-Loup

Charmé par le cachet du centre-ville? Impressionné par les maisons d’autrefois? Propriétaire d’une maison ancienne à rénover? La Ville de Rivière-du-Loup convie la population à la conférence d’un spécialiste en patrimoine, Alain Lachance, le 22 février à 19 h. Sans frais, celle-ci aura lieu à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture.

Alors que la Ville lancera prochainement l’édition 2018 de son Programme d’aide financière à la restauration des bâtiments patrimoniaux, l’évènement est l’occasion d’en apprendre davantage sur le patrimoine bâti.

La conférence de l’artisan et restaurateur Alain Lafrance portera sur les styles architecturaux, l’évolution des fenêtres et des portes anciennes et l’importance de préserver l’intégrité architecturale d’un bâtiment ancien. «Une des difficultés auxquelles les propriétaires de maisons anciennes font souvent face est le manque de connaissances et de main-d'œuvre. Il faut connaitre les matériaux et les techniques de fabrication pour qu’ils puissent durer. On doit aussi s’adapter aux produits d’aujourd’hui, qui ne sont plus nécessairement les mêmes qu’autrefois», souligne M. Lachance.

La Ville avait une première fois invité l’artisan et restaurateur à s’adresser aux Louperivois, il y a quelques années. La pertinence de sa présentation avait alors été fort appréciée de l’auditoire, ce qui incite à renouveler l’expérience.

Pour ceux qui attendent avec impatience le nouveau programme de même que ses détails et modalités, une annonce officielle sera effectuée vers la fin du mois de février.