Un coup de main pour les rapports d’impôts

Le Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries offre, du 5 mars au 6 avril, son service de production de rapports d’impôts pour les personnes à revenu modeste. Les deux rapports (provincial et fédéral) de 2017 seront produits pour seulement 10$.

Plus de 600 personnes ont bénéficié de ce service l’an passé. L’équipe est constituée de 20 bénévoles compétents et formés, dont certains comptent plus de 10 ans d’expérience au sein du service.

Les conditions d’admissibilité sont simples : il faut habiter la MRC de Rivière-du-Loup et disposer d’un revenu familial (pour un couple sans enfant) inférieur à 30 000 $. Pour une personne seule, le revenu maximal est de 25 000 $. Le seuil est haussé de 2 000 $ pour chaque enfant à charge.

Seulement les rapports d’impôt pour l’année 2017 seront acceptés. Les situations suivantes ne sont pas admissibles : personne décédée en cours d’année, faillite personnelle, travailleur autonome, gain ou perte en capital, revenus d’intérêts excédants 1000$, revenus de location et d’entreprise.

L’inscription est obligatoire et débute le 19 février 2018. Il suffit de composer le (418) 867-3130, poste 211.

Une nouvelle antenne du service du CAB sera offerte à L’Isle-Verte. Les citoyens de la municipalité ainsi que ceux de Saint-Épiphane et Saint-Paul-de-la-Croix pourront bénéficier de ce service de proximité. Le CAB a renouvelé cette année la collaboration avec l’Office municipale d’habitation de RDL. Ainsi, 60 résidents recevront la visite de bénévoles directement dans leur milieu de vie.