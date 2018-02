Salon de l’emploi du Témiscouata : une réponse aux besoins des employeurs

La 19e édition du Salon de l’emploi du Témiscouata se tiendra le jeudi 22 mars de 13 h à 19 h à Témiscouata-sur-le-Lac, au gymnase de l’École secondaire de Cabano. Ayant acquis une solide notoriété régionale, le Salon de l’emploi du Témiscouata est devenu un grand rendez-vous annuel : un évènement incontournable pour les employeurs et les différents acteurs régionaux de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat.

La main-d’œuvre est un aspect primordial des entreprises et trouver les bonnes personnes demeure un défi constant. Depuis le début de l’année 2017-2018 (entre le 1er avril et le 31 décembre) il y a eu 776 offres d’emploi dans Placement en ligne pour la MRC de Témiscouata, soit une augmentation de 39 % par rapport à la même période l’an dernier. Également, selon les prévisions de l’Institut de la statique du Québec (ISQ), la population 15-64 ans (le bassin de travailleurs potentiels) devrait diminuer de 16 % (environ 2 000 individus) lors des dix prochaines années (entre 2017 et 2026), rendant de plus en plus difficile le recrutement pour les entreprises dont les besoins de main-d’œuvre sont importants, comme le démontre l’augmentation du nombre d’offres d’emploi sur Placement en ligne (données de l'ISQ et de Placement en ligne d’Emploi-Québec, automne 2017).

Le Salon de l’emploi du Témiscouata répond au besoin des employeurs d’obtenir une aide efficace afin de trouver la main-d’œuvre nécessaire à leur opération et à leur développement. Il permet une économie de temps et d’argent, en permettant la diffusion des besoins de main-d’œuvre, actuels et futurs, et la possibilité de faire une présélection de candidats directement sur place. En moyenne, les employeurs présents ont la chance de rencontrer 600 visiteurs : des chercheurs d’emploi et des étudiants. Les employeurs de la région sont invités à réserver leur espace dès maintenant (avant le 2 mars 2018).

LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Une activité brunch sera tenue dans le cadre du Salon de l’emploi du Témiscouata. Les employeurs, entrepreneurs, gestionnaires, intervenants, élus, sont invités à prendre part à cette activité de réseautage où aura lieu un atelier ayant pour thème «Le développement régional : tendances et défis». Le conférencier invité sera Jean Dubé, directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional. Il sera notamment question des effets des frontières Québec / Nouveau-Brunswick, de l’attractivité et du retour des jeunes scolarisés, des défis associés à une possible pénurie de la main-d’œuvre et du rôle des grandes entreprises dans le développement. Il est possible de réserver une place au cout de 25 $ dès maintenant.

Pour plus d’information sur le Salon de l’emploi du Témiscouata, pour réserver le brunch ou pour connaitre les modalités d’inscription, il est possible de communiquer avec Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’évènement, par téléphone au 418 893-5837, poste 102 ou, sans frais, au 1 877 593-5837, et par courriel au emmanuelle.rivard@accesemploi.org. Il est aussi possible de consulter la page web accesemploi.org/salonemploitemiscouata. L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi par une Table de partenaires.

LA SEMAINE DE L’EMPLOI

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 19 au 23 mars 2018. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs. Pour connaitre la liste complète des activités, consultez le site emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl.