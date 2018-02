La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs troisième au Québec

«C’est le résultat du travail de plusieurs années et de l’effort de tous les employés», a commenté Bernard D’Amours, directeur général de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs à la suite d’un classement qui la place au troisième rang provincial.

Ce palmarès des commissions scolaires a été réalisé par l’Institut Fraser pour le compte du Journal de Québec. Il s’agit d’un classement des 69 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec, un exercice principalement basé sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et cinquième secondaires. La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a été devancée par celles de la Baie-James en tête et des Bois-Francs.

«C’est notre mission, on s’attend à encore progresser, à améliorer notre taux de diplomation et celui du décrochage scolaire. Ce n’est pas parfait, mais l’engagement de tout le personnel et la saine gestion de la commission scolaire nous permettent d’envisager de bons résultats», a mentionné M. D’Amours.

Rappelons que cette excellente note n’est pas la première obtenue par la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. En novembre dernier, le Journal de Québec publiait son palmarès des meilleures écoles secondaires privées et publiques au Québec en fonction de la cote qui leur est accordée annuellement par l'Institut Fraser. L'école Vallée-des-Lacs de Saint-Michel-du-Squatec a obtenu une cote de 8,6, en faisant la 8e meilleure école publique au Québec sur 331 établissements. La Vallée-des-Lacs est la seule à ne pas sélectionner ses élèves dans ce top 10 provincial. Elle est aussi la première école publique à apparaitre au haut de ce palmarès pour le Bas-Saint-Laurent.

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs regroupe 700 employés et 3 400 élèves au primaire et secondaire de même que 400 étudiants temps complet à l’éducation des adultes et en formation professionnelle. Elle compte 34 écoles primaires et 6 au secondaire. Elle administre un total de 47 bâtiments.