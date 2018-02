Près de 6 M$ pour l’entretien des écoles du KRTB

Près de 20 écoles du KRTB bénéficieront d'une certaine cure de rajeunissement au cours des prochains mois. Le député et ministre Jean D’Amour a annoncé, ce mardi 13 février, un investissement s’élevant à environ 6 M$ en vue de la saison des travaux d'entretien de l’été 2018.

Présent à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, mardi avant-midi, M. D’Amour a présenté la bonne nouvelle devant des représentants des commissions scolaires régionales, des membres des directions et des élèves. Concrètement, la Commission scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup recevra plus de 3,8 M$ pour 8 projets. La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac obtiendra plus de 2 M$ pour 15 projets.

Les sommes présentées couvriront les travaux à caractère urgent, mais non couverts par les mesures habituelles de maintien d’actifs immobiliers. Il est question par exemple de peinture, de remplacement de portes de casiers, de fenêtres défectueuses, de poignées de porte défectueuses, ou de remplacement individuel de tuiles de plancher ou de plafond suspendu.

«Je tiens à souligner le travail de nos commissions scolaires, notamment celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui gardent une très belle qualité au niveau du parc d’établissements. Les édifices sont bien entretenus, mais en même temps, il faut continuer à le faire et c’est ce qui explique l’annonce d’aujourd’hui», a partagé M. D’Amour.

Au Bas-Saint-Laurent, c’est tout près de 14 M$ qui sont investis par le gouvernement. En province, l’enveloppe budgétaire représente près de 740 M$, «une somme historique», dit-on. Rappelons aussi qu’en avril 2017, le gouvernement du Québec avait annoncé l’octroi de 5,9 M$ au KRTB pour le maintenir en bon état les écoles de la région.

COMMISSIONS SCOLAIRES

Évidemment, la nouvelle a réjoui la présidente de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Édith Samson. De l’argent pour offrir aux élèves de meilleurs milieux d’apprentissage est toujours la bienvenue, dit-elle.

«C’est toujours des bonnes nouvelles quand on reçoit de l’argent pour le maintien de bâtiments. On en prendra toujours plus, évidemment, mais ça nous aide (…) C’est la semaine de la persévérance et c’est un élément majeur de permettre à nos élèves de s’épanouir dans notre milieu», a-t-elle souligné.

La Commission scolaire recevra notamment 933 000 pour la réfection des blocs sanitaires à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. «C’est un gros plus et ça répond vraiment à des besoins essentiels», a-t-elle ajouté.

Davantage de détails à venir...