Près de 200 Louperivois refusent le stationnement de Prelco

Le plan révisé présenté par l’entreprise Prelco le 22 janvier lors de la séance du conseil de la Ville de Rivière-du-Loup pour installer son stationnement destiné aux poids lourds sur le boulevard Cartier n’a pas été approuvé. Un total de 198 signatures et 12 communications écrites demandant la tenue d’un référendum ont été amassées et présentées par la Ville le 12 février.

Voyant l'opposition de la population, le conseil municipal pris la décision de ne pas aller de l’avant dans ce dossier. «Nous allons respecter la volonté des citoyens dans le secteur touché, nous n’irons pas en référendum. Le projet ne passera pas. Faire un référendum amène des dépenses s’élevant entre 20 000$ et 25 000 $ et ce serait des frais inutiles», a expliqué la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

L’entreprise souhaitait que la cour arrière de ses nouveaux locaux, situé près d’une zone résidentielle, serve de stationnement et de lieu de dépôt pour les remorques des poids lourds. Le projet a connu une vive opposition de la part des résidents du secteur. Prelco avait d’ailleurs présenté diverses mesures d’atténuation telles que la mise en place une zone tampon, l’installation d’un mur acoustique et la création d’un talus. D’autres solutions seront examinées conjointement par la Ville et l’entreprise. Sylvie Vignet confirme que Rivière-du-Loup continuera d’accompagner Prelco dans ses démarches afin de trouver un terrain d’entente avec les citoyens.

Il s'agissait du 2e projet de stationnement présenté à la population par l'entreprise à cet endroit. Il avait également soulevé l'opposition des citoyens en mars 2017.

