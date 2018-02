Les libéraux excluent le secteur agricole de l’examen du Guide alimentaire canadien

Le 7 février, les membres libéraux du Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont défait une motion qui aurait permis aux agriculteurs et aux producteurs de participer à l’étude du nouveau Guide alimentaire canadien.

En réponse, les ministres du Cabinet fantôme conservateur responsables de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Luc Berthold et John Barlow, en compagnie d’Earl Dreeshen, le député de Red Deer-Mountain View, ont fait la déclaration suivante : «En votant contre cette motion, les libéraux ignorent ceux qui travaillent sans relâche pour cultiver les aliments que nous mangeons. Les exclure de la discussion est une attitude bornée, idéologique et néfaste pour l’économie et les consommateurs. Nous continuons à entendre des experts et des médecins qui s’inquiètent du fait que les changements proposés au Guide alimentaire canadien reposent sur une idéologie plutôt que sur des données scientifiques.»

Pour sa part, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a indiqué ce qui suit : «Il est très inquiétant de voir un gouvernement prendre des décisions sans même consulter ceux et celles qui seront le plus touchés, c’est-à-dire le monde agroalimentaire, dans lequel se retrouve les agriculteurs et les agricultrices de ma circonscription».