Développer un leadership efficace sur une ferme

Le Carrefour du savoir agricole de Financement agricole Canada (FAC) invite les producteurs de la région à assister à une présentation offerte par Pierrette Desrosiers. Cet atelier portera sur le thème «Développer un leadership efficace dans l’entreprise familiale».

Cet évènement aura lieu le jeudi 22 février de 10 h à 15 h à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, 311, Boulevard de l’Hôtel de Ville Ouest. C’est gratuit pour tous les producteurs agricoles. Les participants peuvent s’inscrire en ligne à www.fac.ca/carrefour ou appeler au 1-888-332-3301.

À cette occasion, Mme Desrosiers invitera les exploitants à examiner leurs pratiques de leadership ainsi que leurs valeurs en plus d’offrir des outils pratiques pour surmonter les défis propres à une entreprise familiale. Au cours de cet atelier, les participants vont découvrir leur style de leadership, connaitre les caractéristiques des fermes familiales à succès et s’initier aux quatre compétences du leader : la connaissance de soi; la gestion sous pression; la gestion du changement; l’art de la communication et de la mobilisation.

Pierrette Desrosiers est psychologue du travail et formatrice agréée d’Emploi Québec. Elle est cofondatrice, avec l’Union des producteurs agricoles de la Beauce et Emploi Québec, du premier Club d’encadrement en gestion des ressources humaines en agriculture au Québec.