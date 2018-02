Mise en place d’un pôle régional d’innovation au Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec investira plus de 32 millions de dollars pour soutenir la création et la mise en œuvre de 18 pôles régionaux d'innovation et d'un réseau national dans le cadre du futur Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022, qui sera annoncé prochainement. Le mandat de constituer le réseau national de pôles régionaux d'innovation est confié au DigiHub de Shawinigan.

Un appel de projets pour la création de pôles régionaux d'innovation est en cours. Les organisations socio-économiques de la région du Bas-Saint-Laurent ont jusqu'au 30 avril 2018 pour se concerter et soumettre leurs propositions.

Les pôles régionaux d'innovation constitueront des lieux de convergence favorisant l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Ils auront pour objectif de stimuler la collaboration et la concertation entre les différents acteurs socio-économiques. Ils permettront également d'orienter les entrepreneurs actuels, ou en devenir, vers des services d'accompagnement spécialisés ou encore de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux existants. Le gouvernement du Québec consacrera un maximum de 400 000 $ par année par pôle régional pour un investissement total de 28,8 millions de dollars sur quatre ans.

«Le futur pôle régional d'innovation constituera une véritable constellation d'intervenants chevronnés au service des entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent. Cela permettra de les orienter vers des services d'accompagnement spécialisés, de leur offrir de tels services ou de les aider à saisir des occasions d'affaires, de concert avec les partenaires régionaux. C'est une initiative très prometteuse pour nos entrepreneurs et pour l'essor de l'entrepreneuriat dans notre région», souligne Jean D'Amour ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

FAITS