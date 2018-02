Des tasses pour une bonne cause

Cubik Chaussures entend redonner au suivant. Le commerce spécialisé dans la vente de chaussures pour enfants mets donc en vente 100 tasses à l'effigie d'Opération Enfant Soleil dont les profits seront entièrement remis à l'organisme.

Pour le copropriétaire, Martin Girard, l'idée lui est tout bonnement venue le jour de Noël. «Je regardais mes enfants jouer, tous en santé. Je n'en revenais pas de ma chance. Je me suis dit que je devais faire quelque chose pour ceux qui n'en ont pas autant.»

Mais c'est en se renseignant sur «l'Enfant Soleil» du Bas-Saint-Laurent qu'il fait une découverte qui le convainc d'aller de l'avant. La mère de l'Enfant Soleil, Sonia Marquis, est employée de... Cubik Chaussures !

«Je ne le savais pas, lance l'homme d'affaires. Je l'ai découvert à ce moment-là. Sachant ça, j'étais touché, mais encore plus convaincu !»

Alexane Bélanger, une jeune fille lumineuse de 9 ans, est atteinte d'une délétion du chromosome 16. Martin Girard appuyé par sa conjointe et copropriétaire de Cubik, Catherine Bérubé, ne restera donc pas les bras croisés.

Il s'est entendu avec Opération Enfants-Soleil, un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie et qui est reconnu pour sa contribution à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec.

Les tasses sont déjà offertes au magasin au cout de 15 $. Cubik Chaussures est situé au 198, boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup.