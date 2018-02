Andrée Ouellet gagne le prix de 25 000 $

C’est Andrée Ouellet de Rivière-du-Loup qui a gagné le prix de 25 000 $ de la loterie de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, applicable à l’achat d’un véhicule chez un des concessionnaires participants, au choix de la personne gagnante.

Le tirage a eu lieu le 7 février au Best Western Plus Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup en présence d’une cinquantaine de personnes. La Fondation remercie tous les concessionnaires automobiles participants, les Caisses Desjardins et la population du KRTB pour son appui indéfectible d’année en année.

Cette campagne de financement a été tenue pour la première fois en 2011. Les profits de la vente des billets sont entièrement versés à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB afin de soutenir son fonctionnement. Elle a ainsi bénéficié d’un apport financier d’environ 350 000 $.

Le budget annuel nécessaire à la dispensation des services aux personnes malades et des familles est évalué à environ 130 000 $ par lit ce qui représente globalement 780 000 $, sans compter l’apport des équipes de bénévoles. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent y contribue pour 45 %. Le financement complémentaire provient des dons reçus et des activités de sollicitation organisées dans la région telles la loterie, le quillethon en aout et le grand tournoi de golf de juin entre autres.