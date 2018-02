Le Festival Country St-Antonin reçoit le prix du Meilleur rodéo 2017

Lors du gala annuel des Productions Wild Time, qui avait lieu le 3 février à Trois-Rivières, le Festival Country St-Antonin a reçu le prix du meilleur Rodéo de l’année 2017 de la Coupe Canada. L’organisation est très heureuse d’avoir reçu ce prestigieux prix remis annuellement, d’autant plus que c’est la 3e fois en 10 ans que l’évènement de Saint-Antonin est honoré.

«Plusieurs critères sont analysés pour décerner ce prix », explique Sylvain Bourgeois, président des Productions Wild Time. «Le comité de sélection, formé des Productions Wild Time et du Festival de St-Tite, se base principalement sur un sondage effectué auprès des cowboys qui participent aux différents rodéos sanctionnés. Les critères analysés incluent l’accueil des compétiteurs, l’aménagement du site en général, la sécurité du manège, les bourses qui sont remises, l’ambiance en général et l’organisation de l’évènement», conclut M.Bourgeois.

Outre les compétitions équestres, l'autre volet important du festival, c'est la musique et la famille. À l'intérieur de la programmation, les talents de la région sont mis en valeur et un espace d'activités est aménagé pour les enfants. Sur le site, plusieurs exposants sont présents pour offrir des produits diversifiés aux festivaliers. Parmi eux, se retrouve une sélection d’artistes et artisans locaux. Le comité vise à créer une activité familiale et accessible à tous, en offrant gratuitement l’entrée sur le site. Chaque année, c’est plus de 30 000 festivaliers qui fréquentent le Festival, ce qui lui confère le titre d’évènement rassemblant le plus grand nombre de visiteurs sur le territoire du KRTB. La 11e édition aura lieu du 15 au 17 juin 2018 et les billets sont en vente à festivalcountryst-antonin.com/