Grande campagne de sociofinancement pour Kory-Anthony

Plusieurs personnalités du monde du hockey s’unissent actuellement pour venir en aide au Louperivois Kory-Anthony Roy-Lagacé, atteint d’une maladie orpheline depuis sa naissance. Une importante campagne de sociofinancement a débuté, lundi, afin d’aider sa famille à obtenir un équipement qui calme ses maux et qui lui donne de l’énergie.

Le projet a été lancé par Martin Raymond, entraineur adjoint des Sénateurs d’Ottawa, Louis Robitaille, entraineur actuel des Voltigeurs de Drummondville, et Charles-David Beaudoin, ancien capitaine de l’équipe. L’objectif du trio est d'amasser les 10 000 $ manquants aux 25 000 $ nécessaires à l’achat d’une chambre hyperbare. Le reste des sous a fait l’objet de dons des Fondations Philippe Boucher et Maurice Tanguay, notamment.

Les trois hommes de hockey ont décidé d'agir après que Kory-Anthony ait été victime d’une rechute au cours des dernières semaines. Selon les spécialistes qui le suivent régulièrement à l’hôpital Ste-Justine à Montréal, la thérapie par chambre hyperbare a vraiment un effet bénéfique sur sa santé. Ces traitements lui ont même permis, plus tôt cette année, de ne pas s'absenter de ses activités physiques et scolaires pendant plusieurs mois consécutifs, ce qui n’était jamais arrivé.

«Pour ceux qui me connaissent bien, vous comprendrez à quel point Kory-Antony Roy-Lagacé est important pour moi! Depuis 15 ans (pas 1-2-5 ans... 15!), il combat la maladie et dernièrement, ils ont découvert qu'une chambre hyperbare aidait grandement à atténuer ses symptômes. Voilà donc la raison du lancement de la levée de fond pour lui procurer les derniers 10 000 $ nécessaires à l'achat de la chambre», a écrit l’ancien joueur Charles-David Beaudoin sur les réseaux sociaux.

Par son courage et son positivisme à travers les épreuves, Kory-Anthony a touché plusieurs personnalités du monde du hockey en les encourageant à atteindre leurs rêves professionnels. Aujourd’hui, ils sont nombreux à vouloir lui renvoyer la balle et lui permettre une vie «plus normale». La campagne de financement a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage du journaliste Mikaël Lalancette à TVA Sports, en début de semaine.

«Nous travaillons présentement avec Oxysoins, une compagnie distributrice de chambre hyperbare basée à Drummondville, et qui offre les produits québécois nommé Oxynova. Nous avons comme objectif que Kory ait sa propre chambre hyperbare chez lui. Ceci l'aiderait à avoir un plus haut niveau d'énergie et lui donnerait la chance d'aller à l'école et jouer au hockey de façon plus régulière», ont d’ailleurs écrit Martin Raymond, Louis Robitaille et Charles-David Beaudoin sur la page de la campagne.

Jusqu’à présent, l'initiative connait un grand succès. Pas moins de 3 771 $ ont été amassés en moins de 24 h.

Pour participer, rendez-vous au https://fundrazr.com/korychambrehyperbare.