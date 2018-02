Centre sportif Phil-Latulippe : la coalition au travail

La coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe poursuit ses démarches. Récemment, ses membres ont rencontré le député provincial Jean D’Amour de même que son homologue fédéral Guy Caron.

«Au Québec, il y a un programme de financement qui pourrait convenir, mais il se termine le 23 février. De plus, il faut que ce soit la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac qui effectue une demande, la coalition ne peut pas le faire», a expliqué Éric Dion, responsable des relations avec les médias pour la coalition.

Quant au fédéral, le député Guy Caron leur a précisé qu’il faudra attendre le prochain budget du gouvernement pour savoir si un programme de financement pourrait convenir.

À Témiscouata-sur-le-Lac, outre avec la Ville, la coalition n’a pas orchestré des rencontres avec des organismes ou des entreprises pour obtenir un soutien financier pour une glace artificielle. «Concernant une campagne de financement, nous sommes en réflexion à cet effet», a précisé M. Dion.

TROP FROID

Dans un communiqué de presse, la coalition a rappelé son combat, soit de faire en sorte que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac ne mette pas en place une éco-glace au Centre sportif Phil-Latulippe du quartier Cabano, mais plutôt une glace artificielle.

Au sujet de l’éco-glace, la coalition rappelle qu’il faut à l’intérieur de l’aréna un minimum de -5 ºC pour conserver la glace en bon état. Quand il fait suffisamment froid à l’extérieur, des ventilateurs soufflent de l’air à l’intérieur. «Supposons que la température extérieure est de -20 ºC, celle-ci sera soufflée à l’intérieur pour refroidir l’habitacle, ce qui donnera une température ambiante d’environ -15 ºC», a-t-on mentionné.

Par contre avec une glace artificielle, la température ambiante peut dépasser les 10 ºC. Une glace artificielle permet donc aux utilisateurs de pratiquer leurs activités dans un certain confort. De plus, une température clémente à l’intérieur de l’aréna permet aux entraineurs, aux arbitres, aux bénévoles, aux parents et aux spectateurs de participer et d’assister aux évènements avec plus d’intérêt et de bienêtre.

Une température égale ou inférieure à -5 ºC rend la pratique de plusieurs sports plus difficile. Au ballon sur glace, les risques de blessure sont plus grands, les souliers étant moins adhérents et le ballon étant plus dur. En patinage artistique, l’apprentissage ou la consolidation des doubles et triples sauts est difficile puisque la majorité des patineurs doivent garder leur habit d’hiver et accessoires (tuques, foulards, etc.) pour rester au chaud. Par ailleurs, le niveau de concentration des athlètes étudiants est considérablement réduit après 30 minutes de pratique sur une éco-glace. Notons également que la pratique du curling sur une glace où la température est égale ou inférieure à -5 ºC n’est pas possible considérant le ralentissement des pierres.