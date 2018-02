Grand succès pour la Forêt d’Étoiles Cominar

Déployée durant le temps des Fêtes à travers le Québec, dont au Centre commercial Rivière-du-Loup, la Forêt d’Étoiles Cominar a connu un beau et grand succès. En sol louperivois, c’est plus de 10 680 $ qui ont été amassés grâce à la générosité de la population.

La Forêt d’Étoiles Cominar avait pour but de profiter de l’achalandage naturel de cette période pour inviter la population à se procurer une boule de Noël spécialement conçue pour l’occasion, à la décorer sur place et l’accrocher aux arbres de la Forêt ou encore de l’apporter à la maison en guise de souvenir.

La totalité des sommes amassées était remise à Opération Enfant Soleil afin de leur permettre de poursuivre leur mission, soit celle d’offrir les meilleurs soins aux enfants malades du Québec. En province, l’activité déployée dans 9 régions a permis de récolter 161 000 $, montant qui sera d’ailleurs remis lors du Téléthon prévu le 17 juin prochain.

Devant une réussite aussi éclatante, Cominar compte donc récidiver en 2018, et ce, en s’assurant d’aller encore plus loin afin d’amasser des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité et de contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec.