Le Cégep Marie-Victorin gagnant de la 23e présentation de sculpture sur neige

L’équipe numéro 2 du Cégep Marie-Victorin a décroché la première position du Concours intercollégial de sculpture sur neige avec son oeuvre «Fenêtres». Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au Cégep de Rimouski pour «Pourquoi n'y a-t-il pas plus de baleines dans les champs?» et au Cégep de Matane pour «Accord mutuel».



Une bourse «Développement durable» a également été remise par l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup à l’I.T.A. de La Pocatière pour l’écoresponsabilité de leur comportement durant l’évènement.



Ce concours est une véritable vitrine panquébécoise sur les artistes collégiaux en formation et est associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Il s’inscrivait dans la programmation Boule de neige, une série d’activités hivernales extérieures organisées par la Ville de Rivière-du-Loup et Espace Centre-ville.

Les organisateurs désirent remercier de façon particulière les commerçants et places d’affaires de Rivière-du-Loup ainsi que l’équipe des travaux publics de la Ville de Rivière-du-Loup pour leur soutien.



Le concours en chiffres :

· 23e édition

· 13 cégeps

· 16 équipes

· 64 étudiants

· 50 heures de travail

· 2 000 $ en bourses

· -13 °C de température moyenne



L’édition 2018 du Concours intercollégial de sculpture sur neige se tenait du 1er au 4 février 2018 sous le thème « T(rêve) hivernale », sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Un des lecteurs d'Info Dimanche, Jonathan Bastille, a immortalisé les oeuvres de la rue Lafontaine dans une vidéo qu'il a partagée sur sa chaine Youtube.