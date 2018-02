La 12e édition de la randonnée en motoneige antique organisée par le comité de motoneige antiques de Saint-Marcellin, parrainé par l’Association de développement de Saint-Marcellin (ADSM) aura lieu le 17 février 2018. Une partie des bénéfices de l’activité seront remis à la section Bas-St-Laurent de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

L’an passé, 140 personnes avaient participé à la randonnée et 150 au souper. Cela avait permis de remettre 2 000 $ pour financer les services offerts aux personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs proches dans la région du Bas-Saint-Laurent. Cette année, le comité organisateur souhaite connaitre une année majeure et voir des participants des quatre coins du Québec participer à cette activité.

«Le comité organisateur est heureux de rendre possible une fois de plus cet activité. D’année en année, l’intérêt des gens est grandissant et nous sommes heureux du taux de participation. Cette année, la quantité de neige reçu à ce jour est importante ce qui assurera aux motoneigistes des conditions optimales» affirme M. Carol Lévesque, président du comité organisateur.

Programme de la journée :

9h00 Accueil, inscriptions et exposition

11h30 Diner au hot-dog

13h15 Départ pour la randonnée vers L’Érablière Argentée

16h00 Retour à l’Église

17h00 Mot de bienvenue et présentation par la Société canadienne de la sclérose en plaques BSL

17h15 Remise des plaques souvenirs

18h00 Souper (17$ adultes - 8$ enfants de 6 à 12 ans - gratuit de 0 à 5 ans)

Billets en vente auprès de l’Association de Développement de Saint-Marcellin (places limitées). Informations générales : 418-798-8127