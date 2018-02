Nouvelle cuvée d’émissions citoyennes pour MAtv

La chaine MAtv offre aux téléspectateurs une programmation qui mise plus que jamais sur les intérêts des collectivités. Laissant place à l’interaction avec les citoyens, elle poursuit sa mission de mettre de l'avant les intérêts locaux et de valoriser l'émergence des talents.

MAtv portera à l’écran cet hiver de nouvelles émissions proposées par et pour les gens du Bas-Saint-Laurent. La quantité de projets reçus annuellement par les citoyens est en constante progression et permet de renouveler une programmation qui favorise l’expression locale et reflète les intérêts des gens de la région.

MA FIBRE ENTREPRENEURIALE

L’animatrice Amélie Dionne fera connaitre les histoires à succès de nos entrepreneurs et mettra à l’avant plan le commerce de détail qui vit des moments difficiles. Sur des sujets plus spécifiques, elle tentera de démystifier l’achat local, les femmes en affaires, la relève entrepreneuriale, le transfert d’entreprise entre générations. Les vedettes de l’émission sont des entrepreneurs passionnés, audacieux et bien déterminés à transmettre leur passion mais qui travaillent dans l’ombre des caméras. Le premier épisode sera disponible le 1er février à 19h.

LA ROUTE DES NAVIGATEURS

Les animateurs Élyane Côté et Marc Larouche parcourent «La Route des Navigateurs» au Bas-Saint-Laurent pour en découvrir les attraits. Tournée sur quatre MRC riveraines : Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Basques et Rimouski, la série sera axée sur les découvertes maritimes en relation avec des activités d’information et de divertissement ciblées par Tourisme Bas-Saint-Laurent et le Québec maritime, sur 190 kilomètres longeant le fleuve, spécialement entre La Pocatière et Rimouski. Ironiquement, la plupart de ces activités sont méconnues de nos populations régionales.

LA COUPE ROMANESQUE

Marc-Olivier Dugas-Pelletier présente une toute nouvelle formule d’improvisation. Les meilleurs improvisateurs de différentes régions du Québec s’affrontent dans un tournoi à 5 contre 1 à Rivière-du-Loup.

ART&FACT

Avec Art&Fact, découvrez l’univers muséal du musée du Bas-Saint-Laurent, des artistes visuels de la région ainsi que des lieux de diffusion.

LES DOCUMENTAIRES SPARAGES

David Ouellet présente une série documentaire en six épisodes qui s'intéresse à six réalités différentes de la région. Chaque épisode est coréalisé avec celui ou celle qui avait soumis l'idée de film, lors d'un appel à sujets qui a eu lieu en juin passé. Un projet qui lui a permis de se promener aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent depuis l'été dernier.

LE HOCKEY DE LA LHJMQ

Offrant une visibilité incomparable à la relève, le hockey de la LHJMQ propose près de 10 matchs de la saison régulière. En compagnie de Mario Aubé à la description et d’Alain Rajotte à l’analyse, Mikaël Lalancette animera ces rencontres qui permettront aux téléspectateurs de suivre les jeunes hockeyeurs dans les arénas de Blainville-Boisbriand, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, Gatineau et Victoriaville les vendredis à 19h ou 19 h 30.

MAtv est distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position 609. Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv.