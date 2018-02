La loterie pastorale du secteur des Belles-Vues de retour

Le secteur pastoral des Belles-Vues, qui regroupe les paroisses de Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Cyprien, Saint-Clément, Saint-Médard et Sainte-Rita, poursuit la loterie pastorale pour une onzième année puisque ce moyen de financement est essentiel pour combler les besoins financiers des fabriques. En prime il permet de faire des heureux lors du tirage.

Il y a onze ans, une loterie pastorale a été instaurée dans les paroisses du secteur des Belles-Vues afin de donner un sérieux coup de main financier aux cinq paroisses du secteur. La formule fonctionne et est devenue une tradition, car en plus d’être une activité rassembleuse, la loterie permet de générer des revenus importants, soit plus de 30 000 $.

Ainsi 1 500 billets sont en vente au cout de 30 $ chacun. Il est possible de se procurer des billets auprès des marguillers de chacune des paroisses ou encore aux bureaux des fabriques. Les billets peuvent être achetés seul ou en groupes. Treize prix en argent totalisant 9 000 $, dont le premier prix de 3 000 $, seront tirés le 4 mars 2018 à 12 h 45 au Centre des loisirs de Saint-Clément lors d’un diner communautaire.

Les bénéfices de la loterie sont répartis entre les paroisses du secteur au prorata de la population de chacune, ainsi la paroisse de Saint-Jean-de-Dieu ira chercher quelques 14 000 $, Saint-Cyprien 10 000 $, Saint-Clément 4 250 $ tandis que Saint-Médard récoltera 1 750 $ et Sainte-Rita 2 500 $. Cet argent permettra aux fabriques d’assumer plusieurs dépenses et donne un sérieux coup de pouce financier.

Ginette Gagné, présidente du conseil de fabrique du Secteur des Belles-Vues invite chacun à contribuer : «Je vous invite à participer nombreux à la loterie pastorale qui est un autre moyen de soutenir votre paroisse. La loterie est une source importante de revenus pour nos paroisses et est essentielle pour assurer les services dans nos communautés. Je fais appel à votre grande générosité et je vous remercie pour votre appui qui ne s’est jamais démenti au fil des ans.»