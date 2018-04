1649 $ pour L’Autre-Toit du KRTB

L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence et leurs enfants, tient à remercier publiquement la Fondation Vagabond pour le don de 1 649 $

Tenue l’automne dernier et pour une 16e année consécutive, Les entreprises Vagabond, qui œuvrent sous les enseignes Hangar-29, Studio et Revue, ont amassé 42 533 $ suite à la vente de leur loterie annuelle.

La Fondation Vagabond est une façon de rendre hommage à Sonia Raymond, qui était responsable des achats Studio Mode, assassinée le 27 juillet 1996 sur la plage de Maria en Gaspésie.

«Au nom de toutes les femmes et enfants que nous aidons, nous remercions donc la Fondation Vagabond et l’appuyons dans son message de tolérance zéro envers toutes les formes de violence faites aux femmes : agression sexuelle, violence conjugale, inceste, harcèlement et pornographie», a-t-on mentionné.