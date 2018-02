Demande pour une nouvelle école dans le secteur de Rivière-du-Loup

Lors de sa dernière séance ordinaire, le conseil des commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a adopté une résolution afin de demander au ministère l’autorisation de construire une nouvelle école dans le secteur de Rivière-du-Loup.

La clientèle scolaire a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Cette évolution démographique, combinée aux baisses du nombre d’élèves par classe et aux nouvelles orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en matière de qualité de vie dans les écoles, est à la base de cette demande.

Pour la seule ville de Rivière-du-Loup, le nombre d’élèves fréquentant les trois écoles, Internationale Saint-François-Xavier, Roy-Joly et La Croisée I et II, est passé de 1 120 élèves de niveau préscolaire et primaire à 1 325, et ce, en l’espace de 5 ans. Les écoles de l’environnement immédiat de Rivière-du-Loup subissent également les impacts de ces changements, l’École Lanouette de Saint-Antonin accueillant 385 élèves en 2017-2018 comparativement à 362 il y a cinq ans et l’École Saint-Modeste accueillant 145 élèves en 2017-2018, comparativement à 96 pour la même période.

Ces hausses de clientèle ont amené le conseil des commissaires à convenir qu’il était temps de demander la construction d’une nouvelle école auprès du ministère, pour le secteur de Rivière-du-Loup, et ce, dans le cadre de la mesure «Ajout d’espace pour la formation générale». Rappelons que, dans les deux dernières années, le conseil des commissaires avait demandé l’ajout d’un gymnase à l’école La Croisée II (demande acceptée et construction confirmée pour l’été 2018) et l’ajout d’un gymnase à l’école Saint- Modeste (demande en cours d’analyse).

Cette nouvelle construction permettrait de répondre aux préoccupations de la commission scolaire et de ses partenaires, devant le constat que les élèves sont de plus en plus à l’étroit dans les locaux actuels. Plus particulièrement, les nouvelles normes du ministère permettent d’exiger l’ajout d’espace lorsque les locaux dits «de services» sont insuffisants. Ces normes prévoient que les écoles devraient bénéficier d’espaces spécifiques pour la bibliothèque, l’anglais, la musique, l’informatique et les services de garde, entre autres.

«Ces locaux ont, au fil du temps, été transformés en locaux de classe pour répondre aux besoins de la clientèle grandissante. Il est temps de redonner aux milieux ces espaces qui répondent aux besoins des élèves d’aujourd’hui» résume Yvan Tardif, directeur général.

Ainsi, pour les trois écoles de Rivière-du-Loup, les dernières analyses démontrent un besoin pour 19 locaux supplémentaires dans les prochaines années. Les mêmes analyses démontrent que, pour les deux autres écoles situées à proximité de Rivière-du-Loup, ce sont 11 locaux supplémentaires qui sont requis. En tout, c’est donc un manque de 30 locaux de classe qui est prévu, dans le secteur de Rivière-du-Loup, dans les prochaines années.

M. Tardif a récemment rencontré les représentants du ministère pour leur faire part de la situation. Rappelons que le ministère demandait, historiquement, qu’une augmentation de clientèle significative soit constatée avant qu’une demande de construction d’école soit déposée. «Ce seuil est amplement atteint», ajoute-t-il.

La demande de construction a été déposée auprès du ministère la semaine dernière et une réponse est attendue dans les prochains mois.

Rappelons que la dernière construction d’école, dans le secteur de Rivière-du-Loup remonte à 1972, date de l’ouverture de l’École Joly. Depuis 1972, la population de Rivière-du-Loup est passée de 12 750 à près de 20 000, ce qui justifie l’ajout d’une quatrième école dans le secteur, après les écoles Internationale Saint-François-Xavier, Roy-Joly et La Croisée I et II.