2 740 $ aux jeunes de l’école Marie-Reine-des-Coeurs

La Fondation Desjardins a remis 2 740 $ aux jeunes de l’école Marie-Reine-des-Cœurs (classe de Madame Nathalie Morin) pour réaliser leur projet «Cuisiner…c’est pas sorcier!»

Le projet vise à faire la promotion des saines habitudes de vie dans l’école. Étant un milieu défavorisé, il est important d’amener les élèves à élargir leur culture et à travailler avec d’autres élèves à un projet commun. Des ateliers culinaires permettront de découvrir de nouveaux aliments et de nouvelles saveurs tout en travaillant en coopération avec des élèves de tous les niveaux dans l’école. Favorisant ainsi l’adoption d’un mode de vie sain et à long terme pour les élèves.

Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière.

«Nous avons reçu des centaines de candidatures inspirantes pour des projets innovants, rédigées par des personnes profondément engagées pour la réussite de leurs jeunes. Dans un monde idéal, tous les projets auraient gagné!», confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.