Des élèves de Squatec amassent 3 645 $ pour l’Association du cancer de l’Est du Québec

Les jeunes de 2e secondaire de l’École secondaire Vallée-des-Lacs de Squatec ont organisé une collecte de fonds qui a permis d'amasser 3 645,18 $ pour l’Association du cancer de l’Est du Québec qui s’est déroulée l’automne dernier dans le secteur Squatec, Lac-des-Aigles et Biencourt.

Les élèves se sont rendus à l’Hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski pour remettre leur chèque en mains propres au président de l’Association, Daniel Bénéteau, et Nelson Charette, directeur général.

Les jeunes ont organisé des ponts payants à Squatec et Lac-des-Aigles qui ont permis d’amasser près de 2 500 $ ainsi qu’un souper pizza avec une récolte de plus de 1 000 $. Ce projet a permis aux étudiants non seulement d’amasser des fonds, mais de s’impliquer, de collaborer et de développer leur conscience humanitaire. Leur investissement reflète bien leur intérêt ainsi que leur capacité à s’engager.

Dans le cadre de ce projet, les élèves ont réalisé un mouvement de solidarité. Les élèves du primaire et du secondaire se sont fait teindre les cheveux et ont porté fièrement le tatouage «J’embrasse la cause !».

Mis en place dès septembre, dans le cadre du cours d’histoire et d’éducation à la citoyenneté ayant pour thème l’humanisme enseigné par Dave Dumas, cette initiative avait comme objectifs de sensibiliser les jeunes aux valeurs humanistes, de les faire participer activement à la vie collective et à prendre conscience de leur place de citoyen dans la société.