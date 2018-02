Trois-Pistoles : 37 % d’augmentation de son compte de taxes

Gilbert Moreau est en colère, ce citoyen de Trois-Pistoles a vu bondir son compte de taxes de 37 % en 2018. Sa propriété, qui était évaluée à 61 000 $ l’an dernier, est passée à 83 600 $ et ce sans avoir fait de rénovations majeures.

Selon M. Moreau, la Ville de Trois-Pistoles peut bien dire que la taxe foncière est maintenue à 1,50 $ du 100 $ d’évaluation, l’augmentation en lien avec le nouveau rôle d’évaluation foncière fait en sorte pour plusieurs citoyens qu’il y a une hausse considérable du compte de taxes.

«Pour moi c’est 22 000 $ en plus sur la valeur de ma propriété, ce qui représente près de 400 $ sur le compte de taxes. Je suis retraité et comme plusieurs citoyens du parc des roulotes je ne roule pas sur l’or. J’ai pensé contester l’évaluation mais il faut encore payer», a mentionné Gilbert Moreau. Pour une révision, cela coute en effet entre 40 $ et 75 $ pour une résidence.

Dans le Courrier municipal de la Ville de Trois-Pistoles du 18 décembre 2017, on mentionne effectivement qu’il y a une augmentation de la valeur foncière des propriétés en 2018. On y précise que la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale est maintenant établie à 125 946 $ alors qu’elle était à 113 406 $, soit une différence de 12 540 $ pour 11 % de hausse.

L’impact est d’autant plus grand que la Ville de Trois-Pistoles a choisi de faire réaliser une nouvelle évaluation foncière après 6 ans, soit le délai maximum permis. Le cout pour la réalisation d’un nouveau rôle d’évaluation à Trois-Pistoles est d’environ 70 000 $.

«En effet certains secteurs ont augmenté de façon significative, celui des roulotes a beaucoup changé. Ce n’est pas nous à la Ville qui décidons de la valeur des propriétés, ce mandat de révision du rôle d’évaluation a été confié à la firme Servitech», a mentionné Pascale Rioux, directrice générale.

«On peut aussi voir cela d’une autre façon, les citoyens ont fait une économie pendant six ans. S’ils décident de vendre leur propriété demain, ils pourraient faire un beau gain», a-t-elle ajouté. En fin d’année 2017, le maire Jean-Pierre Rioux avait également rappelé que la Ville de Trois-Pistoles n’avait pas augmenté les taxes depuis 2015.

En terminant, la directrice générale a indiqué que les citoyens de Trois-Pistoles pourront lire dans le Bulletin municipal de février des informations sur l’augmentation du nouveau rôle d’évaluation. Notons que pour une demande de révision de l’évaluation de sa propriété, les citoyens de Trois-Pistoles doivent s’adresser à la MRC des Basques.