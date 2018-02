L’École du JALL reçoit un don de 12 000$

José Bélanger, originaire de Lots-Renversés dans le Témiscouata, et ses coéquipiers, Julie Simard et Frédéric Couture, ont parcouru en juin dernier 1 000 km à vélo dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie et ils ont choisi de remettre l’argent amassé, soit plus de 12 000 $, à l’École du JALL pour l’acquisition de matériel favorisant les saines habitudes de vie.

Grâce à ces donateurs, les élèves seront actifs et heureux durant les récréations l’hiver et lorsqu’il pleut. L’École du JALL, qui regroupe les écoles La Marguerite à Auclair, Plein-Soleil à Saint-Juste-du-Lac et Clair-Matin à Lejeune, a acquis des traineaux, des pelles, des tapis à neige, des trottinettes des neiges, des vélos stationnaires, un jeu de soccer sur table et un jeu de hockey sur table.

Ces nouveaux équipements permettent aux élèves d’être actifs physiquement et de découvrir le plaisir de pratiquer des activités et sports d’hiver. Par exemple, à l’école Clair-Matin, on a créé un parcours d’activités afin d’inciter les élèves à bouger de façon saine et sécuritaire. L’élève doit suivre un trajet où chaque station permet de développer des habiletés psychomotrices. Ils sont appelés à faire des sauts en hauteur, de la marche sur la pointe des pieds, des sauts papillon, de la course sur place, etc.

Ces trajets stratégiques combinés aux activités de plein air, comme faire de la trottinette des neiges lors de la récréation font en sorte que les jeunes ont de meilleures occasions pour canaliser leur énergie. Les élèves, le personnel et la direction d’école sont reconnaissants et tiennent à remercier l’équipe de José Bélanger pour ce don.