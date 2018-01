Une étape à la fois pour le projet d’hôtel à Trois-Pistoles

Le projet de développement commercial et hôtelier de Trois-Pistoles progresse selon le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis. «Le dossier avance à une allure normale et suit son cours», a-t-il souligné, mardi, précisant qu’aucun échéancier n’est avancé, mais qu’il n’y aurait ni retard ni embuche à l’horizon.

Selon M. Denis, les promoteurs privés impliqués dans ce projet majeur pour la région auraient récemment obtenu l’aval du ministère de l’Environnement afin de procéder sur le terrain visé près de l’intersection de la route 132 et de la rue Jean-Rioux (qui devient la route 293). Ils auraient cependant aussi besoin de recevoir l’approbation du Conseil des maires de la MRC des Basques lors d’une rencontre en mars prochain.

Rappelons que la réalisation, estimée à plusieurs millions, envisage un partenariat entre des promoteurs privés pour la construction d’un hôtel et d’un restaurant et la MRC des Basques pour l’aménagement d’une salle communautaire dans laquelle des évènements, des réceptions et des spectacles pourraient être organisés.

Un projet d’une telle envergure est très important pour la région de Trois-Pistoles. Aux dires de différents intervenants, c’est même essentiel. «C’est quelque chose dont on a besoin, c’est certain. L’offre d’hébergement et l’offre de location de salle ne sont pas suffisantes. Il nous faut un espace pour accueillir les touristes et pour répondre aux besoins des organisateurs d’évènements», soutient Bertin Denis.

Concernant le travail de la MRC auprès de ladite salle communautaire, le préfet assure que des efforts sont faits actuellement afin de cibler les programmes de subvention les plus pertinents. Inévitablement, même si une partie des redevances éoliennes pourraient être investies dans le projet, une aide financière publique sera nécessaire.