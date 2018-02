L’Association du cancer de l’Est du Québec honorée pour ses 35 ans de mobilisation régionale

C’est avec une très grande fierté que l’Association du cancer de l’Est du Québec a reçu la médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada des mains du sénateur pour la région du Québec, Éric Forest le 20 janvier à Rimouski.

«Ça fait vraiment chaud au cœur de recevoir cette belle reconnaissance de la part du Sénat du Canada, a déclaré le président de l’Association du cancer de l’Est du Québec, Daniel Bénéteau, depuis Haïti. «Au nom de toute la grande famille de l’Association, je tiens à M. Forest pour son appui et sa considération. Nous sommes touchés d’entendre que notre mission est exceptionnelle et que nos réalisations, depuis notre fondation il y a plus de 35 ans, le sont tout autant. C’est une reconnaissance qui rejaillit sur toute la communauté de l’Est-du-Québec, car il faut rappeler que l’Association est d’abord et avant tout un mouvement citoyen», a-t-il fait valoir.

La médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada récompense des Canadiens ou organismes impliqués étroitement dans leur milieu, dont la générosité, le dévouement, le travail acharné et le bénévolat ont su contribuer à faire de leur communauté un meilleur endroit où vivre. L’Association du cancer de l’Est du Québec la partage avec ses 2400 bénévoles, ses donateurs, ses employés et l’ensemble de ses partenaires. «Par leur humanisme et leur solidarité extraordinaires, ils contribuent à faire vibrer et à rendre bien vivante la mission de l’organisme 100 % régional», a souligné l’organisme.

L’Association poursuit la mission d’humaniser les services aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, sensibiliser la population aux risques de la maladie et supporter la lutte contre le cancer. Dirigée par un conseil d’administration provenant et représentant les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, elle travaille à mettre en place et maintenir des services qui procurent un soutien réconfortant aux personnes touchées par la maladie, leur permettant de se sentir mieux physiquement et psychologiquement.

Parmi la gamme des services offerts par l’Association, on compte un accueil à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur le web, des publications qui présentent une information vulgarisée, une variété d’activités offertes sur le territoire et à son Centre de mieux-être Cendrine et Philippe, et bien d’autres services encore.