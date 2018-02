Des activités hivernales pour tous les gouts à Rivière-du-Loup

La rue Lafontaine grouillera d’activités hivernales ce weekend entourant le Concours intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup. En plus de pouvoir observer les artistes à l’œuvre, une foule d’activités sont organisées pour toute la famille au centre-ville, du 1er au 4 février.

Bien entendu le Concours intercollégial est le moment phare de cette programmation. Le comité Espace Centre-Ville et la Ville de Rivière-du-Loup ont collaboré afin d’animer la rue tout le weekend. Le tout débutera avec une marche aux flambeaux au parc des Chutes le vendredi 2 février à 19 h. Au cours de la même soirée, une activité de disco-patin au rythme de la musique des années 1980 se déroulera à l’anneau de glace du parc Blais dès 20h.

Fort populaire au cours des dernières années, l’Espace carnaval sera de retour le 3 février à 18 h avec de la musique, de l’animation et un bar extérieur entre les rues Sainte-Anne et Frontenac. L’épique tournoi de hockey de rue aura lieu lors de cette soirée.

Le dimanche 4 février, la rue Lafontaine se transformera à nouveau en glissade géante, accessible à partir de 10 h entre les intersections des rues Dollard et Laval. «La rue Lafontaine sera fermée à partir de 17 h 30 samedi pour permettre à nos équipes de préparer la grande glissade. Il y a de nombreux calculs à faire pour que ce soit sécuritaire en prenant en compte l’inclinaison et la distance nécessaire pour le temps d’arrêt. De la neige sera transportée et la construction de cette glissade se déroulera entre 18 h et 1 h du matin de samedi à dimanche», explique Alexandra Cloutier, agente culturelle à la Ville de Rivière-du-Loup.

Le 4 février, une visite guidée organisée par le Musée du Bas-Saint-Laurent permettra aux curieux de découvrir les sculptures sous un autre angle en apprenant la démarche des artistes. Le départ s’effectuera du parc Blais à 13 h.

L’idée derrière cette animation en continu durant toute la fin de semaine est d’attirer et de garder les jeunes familles au centre-ville, tout en rendant l’art accessible et ludique. «Nous sommes ouverts à l’art urbain ici à Rivière-du-Loup. Les sculptures de neige font partir de notre culture populaire, on veut que les gens se les approprient», complète Mme Cloutier.

La programmation de Boule de neige se poursuivra du 16 au 18 février avec le Festival Grimpe en Ville, un évènement panquébécois d’escalade de glace au parc des Chutes de Rivière-du-Loup.

