Circulation en alternance sur le boulevard Armand-Thériault

Le Service technique et du développement durable de la Ville de Rivière-du-Loup doit intervenir en sous-sol vis-à-vis le 335, boulevard Armand-Thériault, à compter de 7h ce mercredi 31 janvier. Afin de travailler en toute sécurité, l’opération force la fermeture complète de la voie sud et la circulation en alternance.

Le chantier nécessitera au moins deux jours de travail. Des signaleurs de part et d’autre dirigeront le trafic de jour et des feux portatifs d’alternance avec décompte prendront le relais le soir et la nuit. Nécessairement, un ralentissement de la circulation sera à noter.

Les usagers de la route qui le peuvent sont donc invités à contourner le secteur, notamment par la côte Saint-Pierre.