Opération Dégivreur enclenchée entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles

La Sûreté du Québec a enclenché une opération Dégivreur conjointement avec le ministère des Transports vers 14 h 30 le 30 janvier sur les routes principales du secteur compris entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

La visibilité est nulle par endroits sur la route 132 à L'Isle-Verte et réduite sur l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges. Une sortie de route est par ailleurs survenue dans ce secteur. Personne n'a été blessé. Pour le moment, l'opération a la cote d'alerte «A».

Cette cote est octroyée lorsque la visibilité est réduite et que les routes sont encombrées par la neige. La vitesse des automobilistes peut être sensiblement diminuée dans les secteurs touchés. Lors du passage en cote «B», la circulation s'effectue principalement en convois dirigés par les patrouilleurs, ce qui n'est pas encore le cas.

«On invite les conducteurs à la prudence. Nous avons augmenté nos effectifs pour prévenir les incidents. On leur conseille d'allumer leurs phares pour se rendre visibles, de garder une distance plus grande avec les véhicules qui les précèdent et de réduire leur vitesse», précise le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

À noter que la route 132 et l'autoroute 20 ne sont pas fermées, mais la circulation s'effectue au ralenti. Dans les endroits plus à découvert, la visibilité oscille rapidement entre passable et nulle en raison des vents forts. Des lames de neige compliquent aussi la circulation en plusieurs endroits.

L'opération Dégivreur est mise en place afin d'assurer la sécurité de la population lorsque les conditions météorologiques se détériorent. La Sûreté du Québec est alors en constante communication avec le MTQ. Des ressources supplémentaires sont déployées pour prévenir les accidents et pour faire l'entretien des routes.