Le registre québécois des armes à feu entre en vigueur ce lundi

Un an et demi après l’adoption du projet de loi 64 sur l’immatriculation des armes en feu, en juin 2016, voilà que le registre québécois des armes à feu sera officiellement en place dès ce lundi 29 janvier.

Les propriétaires actuels d’armes à feu sans restriction auront donc un an pour inscrire leur bien auprès du Service d’immatriculation des armes à feu québécois (SIAF). Aucun burinage ne sera requis. Notons que cette tâche se fera sans frais et pourra être complétée en ligne, tel que le prescrit la loi. Les nouvelles acquisitions d'armes à feu devront, quant à elles, faire l'objet d'une demande d'immatriculation dès leur prise de possession.

«Le gouvernement a pris l'engagement de mettre en place un service d'immatriculation des armes à feu sans restriction. Cet outil supplémentaire de prévention, réclamé par plusieurs regroupements et associations dont les organisations policières, permettra un meilleur contrôle des armes à feu sur le territoire québécois, ce qui évitera bien des drames», a déclaré en décembre le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Le gouvernement fédéral estime à plus de 1,65 million le nombre d’armes à feu sans restriction présentes sur le territoire québécois. Selon le site Web de la GRC, il s’agit «des carabines ou des fusils qui ne sont pas à autorisation restreinte ou prohibés». On ajoute que «la plupart des armes d'épaule courantes sont des armes à feu sans restriction, mais il existe des exceptions».

Les citoyens qui ne respecteront pas la loi pourraient s’exposer à des amendes allant de 500 $ à 5000 $.

Comme l’ont noté plusieurs médias dans les dernières semaines, l’entrée en vigueur de la loi québécoise survient un an, jour pour jour, après l’attentat de la grande mosquée de Québec. Une pure coincidence, a assuré le ministre Martin Coiteux dans les derniers jours.

En 2012, le gouvernement Harper avait adopté une loi pour abolir le registre des armes d’épaule. Selon le gouvernement québécois, qui réplique essentiellement à cette action, le Registre canadien des armes à feu était consulté en moyenne 905 fois par jour par les policiers du Québec.