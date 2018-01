Chassomaniak : des chasseurs donnent au suivant

La chaine de bonté «Donnez au suivant», destinée à améliorer le monde dans lequel on vit, lancée par l'animatrice Chantal Lacroix, a trouvé des échos parmi les amateurs de plein air. Chassomaniak a intégré ce concept à sa tournée de soirées sur la chasse.

Ainsi grâce notamment à la générosité des spectateurs qui ont bien voulu effectué un don afin d’exaucer le vœu d'une personne, Chassomaniak a permis à Bernard Beaulieu de La Pocatière de vivre l’expérience d’une chasse à l’oie blanche. L’homme, qui doit se déplacer en fauteuil roulant, en a gardé un très beau souvenir.

Le jeune Frédérick Michaud de Saint-Marcellin près de Rimouski a également bénéficié de ce mouvement de générosité. Touchée par son histoire, la tournée lui a offert un séjour de chasse à l'ours ou au chevreuil, tous frais payés par la fondation Le Rêve du chasseur. Son père, atteint d’un cancer et décédé avant de réaliser son rêve, avait demandé à Chassomaniak de permettre à son fils de découvrir ce sport en leur compagnie. Un autre jeune de la région de Rimouski, qui s’était fait voler ses appelants et son fusil, a pu renouveler sa passion également grâce à la fondation Le Rêve du chasseur et Chassomaniak.

Avec la balance des dons amassés lors des soirées, les organisateurs paient le débitage de la viande d’orignal et de chevreuil que des chasseurs ont donné dans le cadre du programme «Chasseurs généreux». Ce déploiement provincial permet de distribuer quelques milliers de livres de venaison à des personnes dans le besoin à travers tout le Québec.

Chassomaniak – Tournée Next Generation a vu le jour quand François Ratté (Chassomaniak) et Mathieu Pouliot (3D chasse et pêche) ont uni leurs talents afin de former une nouvelle relève dans l'industrie de la chasse et la pêche au Québec. Avec des images à couper le souffle, des scènes de films émouvantes et humaines nos deux chasseurs ont su s'implanter dans le domaine et percer l'écran de télévision sur les chaines TVA Sports, NousTV et WildTV.

Et les soirées Chassomaniak n’ont plus besoin de présentation. La prochaine aura lieu le 10 février au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Des billets sont en prévente au commerce Écotone et chez le concessionnaire Bérubé GM à Rivière-du-Loup. À nouveau, les chasseurs pourront faire preuve de générosité pour «Donnez au suivant».