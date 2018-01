Ouverture du pont de glace entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-Lac

Le pont de glace reliant Saint-Juste-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac sera ouvert à compter de 15 h le jeudi 25 janvier.

Les avis en cas de fermeture du pont seront publiés dans la section des Sujets de l'heure du site web temiscouatasurlelac.ca. Selon la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, des tests sont effectués régulièrement pour vérifier le bon état du pont et sa solidité.

Afin d'assurer la sécurité de ceux qui l'empruntent et de conserver ce lien terrestre le plus longtemps possible, il est toutefois important de respecter certaines consignes de sécurité.

La limite de vitesse est de 25 km/h maximum pour éviter la formation de fissures dues au mouvement des vagues sous la glace. Les véhicules doivent circuler à une distance minimale de 30 mètres l'un de l'autre. De plus, le tonnage maximal est de 2949 kg (6500 lbs) pour les camionnettes. Les poids lourds sont interdits en tout temps. Le pont de glace est accessible pour les marcheurs, les motoneigistes et les automobilistes.