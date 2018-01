La Coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe s’organise

Le lundi 22 janvier 2018, plus de vingt personnes se sont réunies pour discuter du fonctionnement de la Coalition, mais surtout des démarches à entreprendre pour obtenir une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe.

Actuellement, 24 femmes et hommes, mères et pères de famille, grands-parents, travailleurs de la santé, de l’éducation, de l’entreprise privée et retraités sont membres de la Coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe. Par ailleurs, mesdames Sylvie Bégin et Véronique Moreau et messieurs Paul Bouchard, Jacques Charest, Alain Dugas, Jean-Paul Moreau et Mike Robert, agiront à titre de porte-paroles de la Coalition.

Puis, lors de cette réunion, il a été davantage question des actions à entreprendre pour obtenir une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe. «Ainsi, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, la Coalition va notamment discuter et rencontrer différents élus. Elle va également approcher des possibles partenaires financiers. La Coalition tiendra aussi une rencontre où tous les citoyens seront invités afin de les informer, entre autres, de leurs démarches. D’autres actions sont également à prévoir» de conclure les porte-paroles de la Coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe.

Voici la liste des 24 membres actuels de la Coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe :

Alexandre April, Claudine Beaulieu, Sylvie Bégin, Frédéric Boivin, Paul Bouchard, Denis Boulay, Philippe Bourgault, Germaine Bourgoin, Jacques Charest, Guildo Côté, Vallier Daigle, Éric Dion, Alain Dugas Robert Fournier, Yvon Lavoie, Benoît Lizotte, Sylvie Michaud, Jean-Paul Moreau, Véronique Moreau, Marco Rioux, Mike Robert, Jerry Royer, Pierre Ruest, Berthier Thibault.