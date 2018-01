Écoles fermées dans la région

En raison des mauvaises conditions climatiques, les écoles primaires de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour l'avant-midi. Les écoles secondaires ont fermé leurs portes pour la journée. Les cours sont suspendus pour la journée également du côté de la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup sont aussi fermés pour la journée. Les services de garde demeurent pour la plupart ouverts.

De son côté, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a également fermé ses portes en raison des mauvaises conditions climatiques et routières.

Certains services de garde de la CS du Fleuve-et-des-Lacs sont fermés pour la journée. C'est le cas à Lac-des-Aigles, Pohénégamook (Saint-Joseph), Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec.

MÉTÉO

Une tempête hivernale devrait amener entre 25 et 40 centimètres de neige accompagnée de poudrerie sur le sud et l'est du Québec aujourd'hui. Environnement Canada a émis un avertissement encore ce matin puisqu'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément. Ces conditions climatiques changeantes pourraient se détériorer rapidement.

CONDITIONS ROUTIÈRES

De La Pocatière à Mont-Joli, l'autoroute 20 est enneigée avec une bonne visibilité. La situation est la même du côté de la route 132 de Kamouraska à Mont-Joli également. Pour l'autoroute 85 et la route 185, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite sur le tronçon situé entre Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il est possible de consulter le site web quebec511.info afin de connaitre les conditions routières en tout temps pour prévoir ses déplacements.