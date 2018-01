Martin Desrosiers élu président de Noël chez Nous

Noël chez Nous a maintenant un nouveau président en la personne de Martin Desrosiers. Ce dernier a été élu lors d’une assemblée spéciale tenue la semaine dernière visant à pourvoir les postes de président et de vice-président.

M. Desrosiers prend donc la relève d’Yves Blanchet qui avait manifesté, il y a quelques années déjà, le souhait de passer le flambeau et qui occupait ce poste depuis maintenant 12 ans. Le nouveau président, le troisième de l’histoire, est impliqué à Noël chez Nous depuis trois ans.

Le nouveau président a tenu à saluer l’implication du président et du vice-président sortants, soit Yves Blanchet et Hervé Hodgson. «Avec le départ d’Yves et de Hervé qui étaient là depuis des années, ce sont de grosses pointures. Il est important de souligner leur contribution. Ils ont fait beaucoup. Prendre leur relève, c’est un gros défi. Non seulement je dois maintenir les standards définis, mais je dois aussi faire face à certaines problématiques.»

Martin Desrosiers s'est aussi fait remarquer pour son implication au sein de l’Association des Familles Québec-Asie, là encore à titre de président. Il a été coordonnateur du Magazine web l’Orient Express. M. Desrosiers est également photographe pigiste pour Info Dimanche.

Pour 2018, Noël chez Nous se tiendra du 1er au 4 novembre. Cette année encore le Marché de Noël se tiendra sur le stationnement du Centre commercial Rivière-du-Loup.

DÉFIS

Parmi les défis qui se présente à son administration, le nouveau président cible plus particulièrement le vieillissement des bénévoles, mais plus urgent encore, il est maintenant à la recherche d’un entrepôt permettant d’accueillir les équipements de Noël chez Nous.

«La personne qui nous prêtait gracieusement un local l’a finalement loué. Nous devons le libérer avant la fin du mois de février. Il nous faut un entrepôt rapidement, c’est mon premier défi», lance Martin Desrosiers.

Ainsi, toute personne disposant d’un local, même d’une grange si elle est accessible en hiver, est invitée à communiquer avec Noël chez Nous en composant le 418 714-6635. Les personnes intéressées à donner un coup de main lors du déménagement sont aussi invitées à communiquer avec l’organisme.