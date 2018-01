Objectif dépassé pour le 21e Téléradiothon La Ressource

Le Weekend de La Ressource a permis d’amasser 353 180$ au profit de la Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, un record absolu. L’objectif avait été fixé à 300 000$.

Le weekend bien commencé avec le spectacle présenté à la salle Desjardins-Telus samedi soir, animé par Marco Calliari et Dave Richer. Une brochette d’artistes composée de Patrick Norman, Nathalie Lord, Karim Ouellet, Valérie Carpentier, La Bronze, Laurence Castera, Sam Tucker et Jonny Arsenault, sous la direction d’Alexis Dumais, a offert une prestation haute en émotions qui a ravi les 600 personnes présentes.

Le spectacle capté par COGECO a été diffusé le 21 janvier sur les ondes de NousTV, de MaCommunauté et sur toutes les télévisions communautaires de notre territoire ainsi qu’en webdiffusion. La Ressource remercie sincèrement ses partenaires majeurs, PURDEL, COGECO et Méga Scène, tous les partenaires et commanditaires, tous les donateurs, tous les artistes et artisans, tous les médias et les innombrables bénévoles de toutes les régions.

Résultats par région :

Gaspésie-Nord – 28 100$

Baie-des-Chaleurs – 49 374$

Rimouski/Mont-Joli/La Vallée/Matane – 116 508$

KRTB – 17 905$

Bureau régional – 141 293$

Total – 353 180$