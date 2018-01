Saint-Jean-de-Dieu en mode communication

La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a mis à la disposition des visiteurs, touristes, travailleurs et de ses citoyens une nouvelle carte géographique de son territoire.

Pour Alain Bélanger, maire de Saint-Jean-de-Dieu, ce nouvel outil de communication sert non seulement à identifier le territoire johannois et les principaux services offerts, mais il se veut également un document de référence destiné aux entrepreneurs et gens d’affaires désireux de s’y implanter. On y retrouve les localisations de la zone industrielle et du parc industriel. En supplément, à l’endos, les gens y retrouvent le territoire de la MRC des Basques.

Ainsi, toute personne, entrepreneur et représentant d’organisme peut se procurer totalement gratuitement, la nouvelle carte johannoise en se présentant au bureau municipal ou en contactant Yves Lebel, consultant en développement économique au 418-963-3529, poste 12. Une version numérique sera éventuellement disponible avec la refonte du site web de Saint-Jean-de-Dieu

Finalement, à l’été 2018, elle sera disponible à la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu (camping municipal) et au bureau d’information touristique (halte routière) de Trois-Pistoles.