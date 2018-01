Les gagnants du Concours commerces et maisons illuminés de Trois-Pistoles

C’est lors de la séance régulière du conseil de la Ville de Trois-Pistoles du 15 janvier que le Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles a procédé à la remise des prix de la 2e édition du Concours commerces et maisons illuminés de Trois-Pistoles.

Suite à une visite complète des rues de Trois-Pistoles en décembre dernier, ce sont six propriétaires de commerces et résidences qui se sont mérités des bourses totalisant une valeur de 650 $.

Pour cette 2e édition du concours, la formule visant à déterminer les gagnants du concours s’est fait par l’entremise de votes du public par la page Facebook de la Ville de Trois-Pistoles. Le public était ainsi invité à visiter deux albums de photos comprenant 54 résidences et 10 commerces. Les gagnants ont ainsi été déterminés par le nombre de mention «J’aime» sur les photos présentées. Pour chacune des deux catégories (résidences et commerces), il était possible de remporter trois prix, soit un premier prix de 150 $, un deuxième prix de 100 $ et un troisième prix de 75 $.

L’objectif de cette initiative du Comité d’embellissement de Trois-Pistoles vise à stimuler et valoriser la fierté et le sentiment d’appartenance des citoyens et à promouvoir l’animation de la ville en période hivernale.

Dans la catégorie résidence, le premier prix a été décerné à Julie Tremblay ayant cumulé 259 mentions «j’aime» de la part du public votant. Le deuxième prix fut remis à Romain Saucier avec 199 mentions «j’aime», alors que le 3e prix fut remis à Denis Ouellet pour 114 mentions. Dans la catégorie commerces, le premier prix fut remis à la Cantine D’Amours avec 159 mentions «j’aime», suivi de Mademoiselle C en deuxième position avec 143 mentions et de Kadorama en troisième position avec 125 mentions.

Plus de 600 citoyens ont participé au vote. Mentionnons finalement que le concours reviendra en 2019, considérant qu’il sera proposé aux deux ans.