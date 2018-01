Assemblée de constitution de la Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata

Le conseil d’administration provisoire de la Fondation du Centre d’études collégiales du Témiscouata invite la population à l’assemblée de constitution de la fondation, le mercredi 24 janvier prochain, à 14 h 30, au centre d’études, situé au 71-A, rue Pelletier à Témiscouata-sur-le-Lac.

La présence des membres de la fondation et de toutes les personnes désirant le devenir, pour partager son intérêt pour la formation collégiale dans le milieu témiscouatain, est souhaitée. Cette assemblée permettra à la fondation d’adopter ses règlements généraux et procéder aux élections des membres du conseil d’administration.

Rappelons que le Centre d’études collégiales du Témiscouata offrira trois programmes pour la rentrée 2018, soit Tremplin DEC, Sciences humaines et Techniques d’éducation spécialisée. Le personnel d’information scolaire sillonnera d’ailleurs le Québec pour en faire la promotion, en plus de rencontrer les élèves de 5e secondaire des écoles du Bas-Saint-Laurent pour leur présenter le centre d’études et ses programmes. La création de cette nouvelle institution a été annoncée en janvier 2017 et est une initiative conjointe des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup.