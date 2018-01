Concours de la première Semaine québécoise intergénérationnelle

La première édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle se tiendra du 20 au 26 mai 2018.

Depuis sa création en 1987 et pendant trente ans, la Semaine L'amitié n'a pas d'âge a permis à de multiples organismes intéressés par le rapprochement intergénérationnel de faire connaitre leurs activités. En 2018, la Semaine québécoise intergénérationnelle poursuivra cette mission.

À cette occasion, Intergénérations Québec organise un grand concours intergénérationel québécois afin de valoriser et promouvoir les initiatives qui favorisent le rapprochement entre les générations à travers le Québec. Bibliothèques, écoles, organismes communautaires, municipalités, résidences, entreprises ou citoyens, le concours est ouvert à tous!

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif provincial dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société ouverte, inclusive et solidaire.

Vous avez initié une activité intergénérationnelle entre juin 2017 et mai 2018? Alors, faites connaitre votre projet et inscrivez-vous avant le dimanche 18 mars, en remplissant le formulaire d'inscription directement sur le site internet : intergenerationsquebec.org

Ce concours permet de récompenser des initiatives qui se sont démarquées pendant l’année à travers l’ensemble du Québec.