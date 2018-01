Bilan de la troisième rencontre Fédéral–Municipal

Au Centre Bombardier, le 17 janvier, la troisième rencontre Fédéral-Municipal s’est déroulée à l’initiative du député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Plus d’une cinquantaine d’élus et leurs représentants y ont participé.

Le but de cette activité annuelle, est de partager des connaissances pour favoriser des rapports plus fluides entre les deux paliers de gouvernement. Les enjeux qui sont ressortis de la rencontre sont le financement des infrastructures et les finances publiques fédérales, les mises à jour à propos de la couverture du réseau cellulaire en région, la promotion de programmes pour appuyer les projets de développement dans les municipalités, l’importance de consolider des liens pour favoriser le recrutement de travailleurs étrangers et la mise sur pied d’une journée favorisant l’activité physique à travers le comté.

«Cette année plus que n’importe quelle autre, il m’était important de convoquer mes homologues municipaux, qui pour la plupart, sont des nouveaux élus, issus des élections du 5 novembre dernier. Je suis fort heureux qu’ils aient accepté en grand nombre de prendre part à ce rendez-vous annuel que je prépare avec soin afin qu’il soit le plus informatif et convivial possible. Ayant fait mes débuts en politique au niveau municipal, je sais à quel point il est important de maintenir les ponts et la communication», a déclaré M. Généreux.

En vue de la Tournée agroalimentaire qui aura lieu du 1e avril au 30 septembre 2018, le député Bernard Généreux a lancé l’invitation aux représentants des citoyens de suggérer des entreprises agroalimentaires de toutes les tailles, oeuvrant dans les secteurs de la production, de la transformation, de l’enseignement ou de l’innovation (recherche et développement) afin qu’il leur rende visite. La tournée vise à faire connaitre l’étendue du savoir-faire de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le domaine agroalimentaire.

Le député a dressé un bilan succinct des différentes annonces portant sur l’amélioration de la couverture cellulaire sur le territoire de la circonscription et a rappelé qu’il supporte les initiatives visant à doter le plus de citoyens de ce service de base.

Par vidéoconférence, en direct de Kamloops en Colombie-Britannique, la sénatrice et ex-olympienne Nancy Raine Greene s’est adressée aux participants pour leur présenter une résolution favorisant un mode de vie sain et actif tout en mettant en valeur les activités récréatives offertes dans leurs communautés. En 2014, le Parlement a adopté le projet de loi S-211, Loi visant à instituer une journée nationale de promotion de la santé et de la condition physique auprès de la population canadienne. La sénatrice Greene est l’artisane derrière cette « nouvelle loi servant de catalyseur pour accroître le nombre de villes et de localités qui adopteront la Journée nationale. Cet évènement sera célébré dans plus de 300 municipalités à travers le Canada le samedi 2 juin 2018», se réjouit-elle. Une quatrième rencontre des maires est déjà à l’horaire pour janvier 2019 confirme M. Généreux.