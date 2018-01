Déjà 10 ans d’effet Boule de neige à Rivière-du-Loup

L’année 2018 marque le lancement de la 10e édition de la programmation Boule de neige. En cette année anniversaire, des classiques, nouveautés et coups de cœur attendent jeunes et moins jeunes, du 20 janvier au 10 mars.

Offrant une foule d’activités presque toutes gratuites, la programmation invite la population à braver le froid et mettre le bout du nez dehors, pour profiter des joies de l’hiver et de la neige. L’appel à tous était clair, dès la première année : « Boule de neige, vivez l’hiver… Sortez, bougez, participez! ». Et il a été entendu, alors qu’une décennie plus tard, la participation est chaque fois au rendez-vous.

Parmi les classiques de retour cette année, soulignons la marche et les randonnées de raquettes aux flambeaux, la disco-patin - proposé cette année à chacun des quartiers -, et les différents moments de glissade en tubes à la pente Frontenac.

La fête des neiges, une nouvelle journée d’activités aux familles lancée en 2017, sera également de retour, tout comme des événements marquants à portée nationale. Entre autres le festival Grimpe en Ville, l’une des rencontres en escalade de glace les plus populaires au Québec, et le Concours intercollégial de sculpture sur neige. De nouvelles animations font également partie de la mouture 2018. Parmi celles-ci, un Cherche et trouve au parc des Chutes et un footbillard sur neige sont à découvrir.

WEEK-END DU 2 AU 4 FÉVRIER

La fin de semaine du Concours intercollégial de sculpture sur neige demeure le moment phare de la programmation, alors que plusieurs collaborateurs profitent de l’occasion pour offrir des animations additionnelles. Du 2 au 4 février, la rue Lafontaine prendra des airs de fête et le centre-ville s’animera en journée comme en soirée. Une façon toute louperivoise d’agrémenter le passage chez nous des sculpteurs étudiants et d’en profiter pour vivre une fin de semaine haute en couleur!

La population pourra entre autres prendre part à la marche aux flambeaux au parc des Chutes, le vendredi à 19 h. Cette même soirée, Espace Centre-ville convie les citoyens à sortir leur one piece fluo des boules à mites, pour une disco-patin des années ’80 au parc Blais, dès 20 h. Fort populaire ces dernières années, l’Espace carnaval reprend vie le samedi à compter de 18 h, avec animation, musique et bar extérieur entre les rues Sainte-Anne et Frontenac, où se disputera également l’épique tournoi de hockey de rue.

Le dimanche, la fameuse glissade urbaine sera de la partie au plus grand plaisir des enfants, dès 10 h. Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite pour sa part les familles à un rallye des sculptures en construction le samedi et à une visite animée de celles-ci le dimanche, où les participants découvriront les sculptures sous un nouvel angle : les œuvres, les défis et les anecdotes.